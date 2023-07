Premio Stromboli 2023: la terza edizione in corso fino al 17 luglio

Il clou della terza edizione del Premio Stromboli, in corso sull’Isola fino al 17 Luglio, sarà sabato 15 luglio, a partire dalle 19.30, presso la Terrazza La Nassa, con la Cerimonia di consegna del Premio Stromboli 2023. La manifestazione, nata dall’intuizione dell’Ingegner Vito Russo come momento di confronto e caratterizzato dall’unicità dello scenario, celebra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo degli audiovisivi, della creatività digitale e virtuale. Per valorizzare la comunicazione nell’audiovisivo, promuovere il lavoro di nuovi talenti e di artisti già affermati e per far dialogare Arte e Cultura orientandole ai temi della valorizzazione del territorio e della transizione ecologica, attraverso progetti di Eco-Sostenibilità, arti visive, digitale e green energy.

In uno scambio continuo e creativo tra l’isola, il pubblico e gli artisti, il Premio Stromboli si dirama, immerso nell’atmosfera dell’Arcipelago delle Eolie, diventando quest’anno un evento diffuso che trasforma Stromboli in un contenitore multidisciplinare di arte, cultura e nuove tecnologie. Partecipano all’edizione 2023 del Premio Stromboli progetti appartenenti alle categorie di Visual Art e Arte digitale, WEB3, Metaverso, NFT e ATENEI. Per la prima volta il Premio Stromboli premia la categoria Atenei, riconoscendo in tal modo il valore trasversale della ricerca. L’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Salerno si sono sfidate in una challenge sui temi della transizione ecologica; vinceranno i progetti ritenuti più utili allo sviluppo di un turismo sostenibile, volto alla valorizzazione dell’Isola di Stromboli e delle piccole isole. Tra gli appuntamenti da non perdere, il talk sul Metaverso di cui Stefano Rosso, founder D-CAVE, ne illustrerà le nuove frontiere e le sfide, oltre agli impatti sulla nostra vita di tutti i giorni. E ancora: Tito Faraci, tra i più noti sceneggiatori di fumetti e massimi esperti, insieme a Fumettibrutti (Josephine Yole Signorelli), fumettista e influencer, terranno l’interessante workshop in tre incontri “Fare fumetti sotto il vulcano” su come nasce una storia a fumetti. Protagonista della sezione Fuori Premio, la rassegna d’arte sotto la direzione creativa di Fabio Weik, “ADATTAMENTO COMPLESSO NATURALE”. Un progetto collettivo di artisti di fama internazionale che coinvolgerà gli spettatori in un percorso multidisciplinare tra opere, performance e interventi urbani. Dopo aver partecipato al Premio Stromboli 2022 realizzando l’installazione site-specific “Oltre Balla” all’interno della Chiesa consacrata San Bartolo Apostolo, al multidisciplinare artista milanese viene assegnata la direzione del Fuori Premio e Weik sceglie di ispirarsi alla spiegazione geofisica del magma: “miscela complesso naturale che si adatta alla temperatura e alla pressione”. Sarà il lavoro di grandi artisti, tra i quali Franko B, Vesod, William Cobbing, Mathery Studio, Dies_ (otolab), a indagare il concetto di adattamento umano alla natura e di rispetto per l’ambiente, rendendo l’Isola un inedito percorso espositivo. Gli artisti dipingono e animano Stromboli con performance dal forte impatto emotivo e sempre rivolte alla ricerca uomo-natura che è al centro del Premio. Nelle cinque giornate del Premio si alternano talk, progetti di Visual e Contemporary Arts, installazioni Site-Specific, esperienze immersive multimediali e dj-set. Il Premio Stromboli è una manifestazione gratuita ad accesso libero, importante occasione di networking culturale resa magica dallo scenario di una delle isole più magiche al mondo.