Olivia Liang e Eddie Liu per Kung Fu: «Ognuno è un guerriero, soprattutto quando mostra le sue fragilità»

Intervista in esclusiva ai protagonisti della nuova serie Mediaset, Kung Fu, in onda tutti i sabati su Italia 1. Non solo Kung Fu, anche family drama. Tornata a San Francisco dopo tre anni passati in un monastero in Cina, dove ha imparato le arti marziali e i valori dello Shaolin, la giovane Nicky Shen (Olivia Liang) trova la città e la sua famiglia minacciata dal violento potere della Triade.

Con l'aiuto di sua sorella Althea e di un gruppo di amici cercherà di avere giustizia, e allo stesso tempo fermare Zhilan, la guerriera che dopo aver ucciso il suo mentore e rubato la spada sacra, ora ha preso di mira anche lei.

(Servizio a cura di Eva Carducci)