Noa su Rai3: israeliani e palestinesi soffrono insieme in questo momento

La cantante israeliana e ambasciatrice della pace per l’ONU, Noa, è stata intervistata nel corso di SPLENDIDA CORNICE, il programma di Geppi Cucciari in onda in prima serata il giovedì su Rai3. In collegamento da Tel Aviv, Noa racconta la situazione drammatica dettata dal conflitto in Israele: "La situazione è un incubo qui in Israele e anche a Gaza. Stiamo soffrendo il peggiore momento della nostra storia…sì sono decisamente contrari al governo, il governo di Netanyahu è terribile ed è corresponsabile di questa catastrofe. Naturalmente i maggiori responsabili sono i terroristi di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo e si comportano come barbari in nome di Dio. Israeliani e Palestinesi stanno soffrendo insieme in questo momento, ma in Israele vedo qualche segnale incoraggiante. C'è una società civile straordinaria che lavora insieme per sostenere i deboli, gli sfollati, i feriti, i rifugiati con il volontariato, con le donazioni è bellissimo da vedere; quindi, semplicemente, le persone sono molto meglio del governo" video Rai