Marco Mengoni, streaming, radio, social e vendite: "Materia (Terra)" chiude un anno di successi

Iniziato ufficialmente con ‘Ma Stasera’, l’anno discografico di Marco Mengoni si è acceso solo a dicembre ma i numeri parlano già di record. Mentre i dati parziali di EarOne incoronano il singolo come brano italiano più ascoltato del 2021, ‘Materia (Terra)’ macina cifre importanti. L’album, a poco più di due settimane dalla release, ha superato i 50 milioni di stream sulle piattaforme.

In odore di Disco d’Oro con oltre 25mila copie vendute (certificazione ufficiale il 27 dicembre), il disco è il più comprato nei negozi per Natale. Anche gli store online premiano l’album, in vetta nei Bestseller di Amazon, dopo aver conquistato la prima posizione su iTunes. Ed essere entrato nella Top 20 della piattaforma in oltre 25 Paesi. Per l’artista italiano più ascoltato in radio nel 2021 sono stati già staccati oltre 50mila biglietti per i live negli stadi.

Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou / Music: «Perception» from Bensound.com

