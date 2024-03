Luciano Ligabue torna a teatro: le date dei concerti in Italia

Luciano Ligabue, le date e le città dei concerti

Dopo 13 anni Luciano Ligabue si appresta a regalare ai suoi fan un tour teatrale inedito, un viaggio attraverso i momenti salienti della sua carriera musicale, celebrando insieme passato, presente e il futuro dei suoi indimenticabili "sogni di rock 'n' roll". Il tour, che prevede 31 date uniche in altrettante città, offrirà al suo pubblico l'opportunità di vivere una serata unica e irripetibile, con l'eccezione di Correggio, dove si terranno due concerti speciali di anteprima. Questa serie di eventi, denominata "Ligabue in teatro - Dedicato a noi", segna la conclusione della fase live del progetto "Dedicato a noi", durante la quale Ligabue ha tenuto oltre 30 esibizioni tra club, stadi, l'Arena di Verona e i palasport. Sul palco, Luciano sarà affiancato da fedeli collaboratori come Federico Poggipollini alla chitarra, che lo segue da tre decenni, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere, e per la prima volta in tour, Lenny Ligabue, il figlio maggiore di Luciano, che debutterà alla batteria dopo aver partecipato all'ultimo album "Dedicato a noi".

Queste le date: