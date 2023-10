Ligabue osserva un minuto di silenzio per vittime Vajont

l rock si ferma per la memoria di una delle tragedie che ha colpito la storia Italiana. Luciano Ligabue ha fermato la musica all'Arena di Verona chiedendo un minuto di silenzio all'ora in cui, sessant'anni fa, il 9 ottobre 1963, ci fu la disastrosa inondazione del Vajont, rendendo omaggio alle 1.910 vittime.

Ligabue impegnato nel concerto di debutto del tour ha voluto far riflettere sull'importanza della memoria. "Una delle cose peggiori dei tempi che stiamo vivendo è che la velocità ci porta ad avere continuamente bisogno di impulsi forti, e questo sta accorciando la nostra memoria. Esattamente sessant'anni fa, in questo momento, un monte è franato all'interno di un bacino e 270 milioni di metri cubi di roccia sono finiti in quel bacino creando un'onda alta si dice 250 metri, dieci volte l'altezza che c'è da qui al tetto. Non ci possiamo permettere di dimenticare. Quindi vi chiedo una cosa che non si fa mai ai concerti, un minuto di silenzio, dedicato non solo a loro ma anche alla nostra memoria nel momento in cui lo facciamo". Il silenzio, il buio, gli applausi e poi la musica.