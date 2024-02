Leo Gassmann: «La storia di Franco Califano mi ha colpito perché sono anche io un cantante esordiente»

«Interpretare la storia di Franco Califano mi ha toccato molto, perché sono anche io un cantante emergente e so le difficoltà e le porte in faccia che si devono prendere quando si inizia a fare questo mestiere. Mi ha stupito soprattutto la parte in cui viene arrestato e condannato agli arresti domiciliari nonostante non ci fossero prove che avesse commesso reati gravi. Ho immaginato la difficoltà e il dolore che può aver vissuto in quei momenti» Leo Gassmann racconta così in un'intervista il dietro le quinte della sua interpretazione del personaggio di Franco Califano nel film tv dedicato al cantautore, in onda oggi e domani su Rai 1.

Video intervista di Alvaro Moretti