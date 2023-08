Italia’s Got Talent, parla Il cast dello show in arrivo su Disney+

I giudici di Italia’s Got Talent Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano, insieme ai conduttori Aurora e Fru dei The Jackal, hanno presentato a Milano la nuova edizione dello show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 1° settembre in esclusiva su Disney+, con nuove puntate disponibili ogni settimana. (Servizio a cura di Eva Carducci)