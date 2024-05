Luana Vecchio al Napoli Comicon: «Gli italiani sono mentalmente più aperti»

Luana Vecchio, disegnatrice per Image, DC Comics e altri. Con Edizioni BD pubblica Lovesick, la sua opera d'esordio come autrice unica uscitaa negli USA con Image. Lovesick è un grahic novel estremo, con una protagonista femminile forte, che esplora i limiti del sesso. (Servizio a cura di Eva Carducci)