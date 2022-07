Italia 1982 - Una Storia Azzurra: «Vincere un Mondiale è come un Matrimonio, e i calciatori di oggi non sanno esultare»

La notte di Taormina si tinge di azzurro per accogliere i campioni del mondo di Italia 1982, una storia azzurra che verrà presentato il 29 giugno al Teatro Antico. Ad accompagnare il documentario saliranno sul palco Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli, fra i mitici artefici di quel miracolo sportivo che furono i campionati del mondo del 1982 in Spagna, magnifico e inaspettato suggello di un periodo difficile per la storia d’Italia e per la nazionale guidata da Enzo Bearzot. In un Paese oppresso dall’incubo del terrorismo e della crisi economica, la parabola azzurra rovescia trionfalmente una prima fase critica in cui il grande Paolo Rossi, bomber designato, non aveva trovato la strada del gol e il gruppo era investito da polemiche e perplessità. È qui che ha inizio il documentario: nel momento in cui ogni speranza sembra perduta e una bufera mediatica si abbatte sugli azzurri.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

Eva Longoria al Taormina Film Fest: «Indietro di cento anni con i diritti delle donne»

Spagna 82: Italia-Argentina 2-1, Maradona battuto. Il sogno comincia