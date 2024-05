Angelina Mango improvvisa "Imagine" di John Lennon in sala stampa all'Eurovision: «Voglio lasciar parlare la musica»

L'artista Angelina Mango stupisce tutti all'Eurovision Song improvvisando 'Imagine' di John Lennon davanti ai cronisti in sala stampa.



«Ciao a tutti, sono qua perchè vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole» ha dichiarato l'artista visibilmente molto emozionata parlando ai cronisti internazionali in inglese.

Mango canta "Imagine": «Voglio far parlare la musica»

«Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica», ha detto. Ha poi iniziato a cantare Imagine accompagnata da una chitarra, un inno alla pace in tutto il mondo