Eva Longoria al Taormina Film Fest: «Indietro di cento anni con i diritti delle donne»

Tell It Like a Women racconta 7 storie tutte al femminile. Pur essendo diverse, le donne al centro della scena sono forti e consapevoli di sé, e affrontano di volta in volta le piccole e grandi sfide della vita dando prova di estrema determinazione e coraggio. Dei sette cortometraggi, girati in cinque Paesi diversi, alcuni traggono ispirazione da storie vere, mentre altri mettono in scena narrazioni frutto della fantasia delle registe e delle sceneggiatrici, anch’esse tutte donne.



Cinque lingue, sette cortometraggi e un cast d’eccezione: Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo Oh, Taraji P. Henson con Margherita Buy, Marcia Gay Harden, Eva Longoria, Cara Delevingne, Jasmine Luv, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Anjali Lama, Anne Watanabe, Jennifer Hudson, Pauletta Washington.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

