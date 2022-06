Spagna 82: Italia-Argentina 2-1, Maradona battuto. Il sogno comincia

Martedì 29 giugno l'Italia torna in campo per la prima partita del secondo turno eliminatorio. E' una formula cervellotica quella studiata dalla Fifa, conseguente all'allargamento delle finaliste dalle consuete 16 a 24 squadre. I quattro gironi all'italiana da tre squadre ciascuno (con gare di sola andata) per decretare le semifinaliste, non venne mai più ripetuto. L'Italia passata con i tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun, sfida l'Argentina campione del mondo in carica e con un certo Diego Armando Maradona in più rispetto al '78. Poi le sarebbe toccato il Brasile All Star.

Spagna 82: Italia-Camerun 1-1, azzurri promossi ma bocciati