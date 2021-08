Il regista Brian Mendoza per “Sweet Girl”: «Jason Momoa ci ha fatto piangere tutti»

Sweet Girl il film in arrivo su Netflix dal 20 agosto ha come protagonista Jason Momoa, un uomo intenzionato a vendicare la morte della moglie a causa di una decisione ai vertici di una compagnia farmaceutica, produttrice di un farmaco che potenzialmente poteva salvarla dal cancro, ma dopo il ritiro dal mercato ha favorito l’aggravarsi di sua moglie, e la sua successiva dipartita. Ray si ritrova da solo con sua figlia Rachel, un’adolescente che deve formare a superare le difficoltà. Il regista del film ha descritto così la performance dell’attore hawaiano, noto per i suoi ruoli action più che per quelli drammatici: «Sul set è stato così intensa la sua interpretazione che Jason Momoa ci ha fatto piangere tutti». (Servizio a cura di Eva Carducci)