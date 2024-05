Il Met Gala 2024 ha stupito ancora una volta con un tema affascinante: "The Garden of Time". Questo evento iconico, ospitato dal Metropolitan Museum of Art, ha visto sfilare sul red carpet celebrità e icone della moda, tra cui la sempre sorprendente Zendaya . Ogni dettaglio, dal dress code all'interpretazione dei temi, ha trasformato la serata in un vero e proprio spettacolo di stile e creatività.