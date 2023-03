Helen Mirren a Roma per Shazam! Furia degli dei: «Faccio sempre quello che mi dice mia sorella»

Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler sono volati a Roma per presentare Shazam! Furia degli dei, il film al cinema da giovedì 16 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures

Da New Line Cinema arriva “Shazam! Furia degli Dei”, che dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

