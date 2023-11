Francis Lawrence per “Hunger Games”: «Corolanius Snow come Anakin prima di diventare Darth Vader»

EMBED





La pellicola “Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente” è diretta dal regista Francis Lawrence e uscirà nei cinema italiani il 15 novembre 2023, distribuito da Notorious Pictures. Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird (la candidata all’Oscar Rachel Zegler), la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente. (Servizio a cura di Eva Carducci)