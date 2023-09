Fashion Week, si "imbuca" e sfila con una cuffia "da nonna": il pubblico lo scambia per modello

Un ragazzo non meglio identificato ha superato gli sbarramenti della sicurezza ad una sfilata della fashion week di New York riuscendo a camminare per pochi secondi sulla passerella, vestito con un impermeabile cerato trasparente e, in testa, una cuffietta da bagno anni Sessanta.

L'uomo è stato prontamente bloccato da un addetto alla sicurezza che l'ha sollevato di peso e riportato dietro le quinte. Non è chiaro cosa sia successo al malcapitato, che si è comunque guadagnato il suo quarto d'ora di notorietà grazie a un video YouTube che ha fatto il giro dei media americani e dei social. Non è stata l'unica invasione di campo di questa Fashion Week. Manifestanti della associazione animalistica Peta hanno fatto irruzione alle sfilate di Coach e Michael Kors e anche loro sono stati portati via a forza dalla sicurezza.