Edoardo Pesce per Christian: «Spero nello scandalo e che ci sia qualcuno contrario, come Adinolfi»

Debutterà il 28 gennaio su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, Christian, una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect. La dramedy a tinte pulp, fra crime e soprannaturale, vede protagonista il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce. Nei panni di un supereroe “all’amatriciana”, Edoardo Pesce interpreta Christian, lo scagnozzo di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Fino a quando non gli compariranno alle mani quelle che sembrano a tutti gli effetti delle stimmate, le ferite dei santi, con le quali inizierà a fare miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, scettico emissario del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri, interpretato dal vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria. Abbiamo parlato con il protagonista del suo rapporto con la fede, della critica del dialetto romano, dominante nella serialità televisiva e al cinema, e dello scalpore che la serie susciterà al suo debutto. (Servizio a cura di Eva Carducci)