"Delta", Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio tornano al cinema con dramma noir

Arriverà nelle sale cinematografiche il 23 marzo "Delta", un dramma noir di Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio.

Nel film il delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’č Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

«Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. - afferma il regista Vannucci - Seguendo quest’emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti».

