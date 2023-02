Sarah Michelle Gellar per “Wolf Pack”: «Torneranno anche i vampiri»

Sabato 25 Febbraio 2023, 11:26

Iconica cacciatrice di vampiri in “Buffy” Sarah Michelle Gellar torna sul piccolo schermo in Wolf Pack disponibile da giovedì 23 febbraio in esclusiva su Paramount+, la nuova serie originale scritta e prodotta da Jeff Davis con Sarah Michelle Gellar come attrice e co-produttrice esecutiva, che sarà disponibile in versione originale con i sottotitoli in italiano e da giugno disponibile doppiata.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Luca Vezil per Are you the One?: «Un reality dove non ci si scanna a tutti I costi»