I Delitti del BarLume, cameo di Orietta Berti nell’ultimo episodio

Orietta Berti è guest star d’eccezione dell’ultima storia dell’undicesima stagione de ‘I Delitti del BarLume’, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). L’ultimo capitolo, “Sopra la panca” arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW venerdì 26 gennaio. Immagini da Ufficio Stampa