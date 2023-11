Argentina, fan accampati da mesi in attesa del concerto di Taylor Swift

L'appello a non votare Milei

In attesa del concerto di Taylor Swift a Buenos Aires, centinaia di fan argentini sono accampati all'esterno dello stadio River Plate da cinque mesi. Organizzati in turni e con un sistema di ranking basato sul tempo trascorso nel tendone, cercano di ottenere i posti migliori possibile per il concerto. Hanno affrontato le critiche dei media, le condizioni meteo avverse e le sfide in termini di sicurezza. Alcuni dei ragazzi accampati offrono anche servizi di attesa per altri fan a pagamento. Nonostante le difficoltà, i giovani sudamericani dimostrano un impegno straordinario e una dedizione incredibile per Taylor Swift come riporta "Pitchfork"«Non votate Milei, è come Trump». Nei giorni scorsi si era anche registrato questo l'insolito appello dei fan di Taylor Swift in Argentina contro il candidato ultraliberista che ha fatto irruzione oggi nella campagna elettorale in vista del ballottaggio delle elezioni presidenziali del 19 dicembre. «Milei è come Trump, è il rappresentante della destra antidemocratica che vuole toglierci diritti acquisiti e come ha detto Taylor nel documentario 'Miss Americanà in relazione alle prossime elezioni negli Stati Uniti abbiamo l'obbligo di stare dal lato giusto della storia», afferma il comunicato ufficiale della comunità «swiftie» argentina. «Come swifties, dopo Miss Americana non possiamo votare questo. Milei uguale Trump», conclude il post sui social della comunità di fan. Javier Milei affronterà nel ballottaggio del 19 novembre il candidato della coalizione peronista di centrosinistra, Sergio Massa, che al primo turno ha raccolto la maggioranza dei voti con il 37% delle preferenze. L'ultraliberista propone nel suo programma elettorale una serie di riforme volte a una drastica riduzione dell'apparato statale che includono la privatizzazione dell'educazione e della salute e si è pronunciato anche contro l'aborto e l'affermazione dei diritti della comunità Lgbt.