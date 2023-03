Chris Cooper e Alessandro Nivola per “Lo Strangolatore di Boston”: «Uniti nella battaglia per i diritti delle donne»

Lo strangolatore di Boston targato 20th Century Studios dello scrittore e regista Matt Ruskin debutterà il 17 marzo 2023 in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti e su Star all’interno di Disney+ in Italia. Sono stati diffusi il trailer e il poster del thriller true-crime che ha per protagoniste le giornaliste pioniere che hanno raccontato la storia dei famigerati omicidi dello Strangolatore di Boston degli anni ’60. (Servizio a cura di Eva Carducci)