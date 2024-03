Chiara Ferragni: «Due mesi tosti, io al centro di una ondata d'odio»

"Sono stati due mesi un po' tosti". Ha esordito così Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione 'Che Tempo Che Fa' su Nove. "Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola cosi rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti, in cui mi sono trovata al centro di una ondata d'odio", ha spiegato l'influencer. "Tu penseresti che una come me è preparata ad un'ondata di odio del genere, perché sono Chiara Ferragni. Sei preparata, però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti". (LaPresse)