Cannes 2023 al via oggi: tre italiani in gara (Moretti, Rohrwacher e Bellocchio), grande attesa per Scorsese

È tutto pronto sulla Croisette per la 76esima edizione del festival di Cannes, dal 16 al 27 maggio, con ventuno film in gara per la Palma d'oro, fra cui tre italiani: "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, "Rapito" di Marco Bellocchio e "La chimera" di Alice Rohrwacher. Un'edizione particolarmente ricca, con film molto attesi come "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese, che porterà sulla montée des marches il regista insieme a Leonardo DiCaprio e Robert DeNiro, e tante star americane, come Michael Douglas che riceverà la Palma d'onore, e Harrison Ford che presenterà l'ultimo capitolo della saga di Indiana Jones, "Indiana Jones e il quadrante del destino".

Il primo a sfilare sulla Croisette sarà Johnny Depp, con il film d'apertura "Jeanne du Barry - La favorita del re", diretto e interpretato da Ma wenn, con l'attore americano nei panni di Luigi XV. Il red carpet più affollato di star sarà quello di Wes Anderson, che porterà in concorso "Asteroid City", con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Tilda Swinton.

Sarà una sfida tra due regine del cinema "May December" di Todd Haynes in concorso con Julianne Moore e Natalie Portman. Tornano in gara per la Palma d'oro anche Ken Loach con "The Old Oak", Aki Kaurismaki con "Fallen leaves" e Wim Wenders con "Perfect days". A decretare i vincitori di quest'anno sarà la giuria guidata da Ruben stlund, il regista che ha vinto la Palma d'oro lo scorso anno con "Triangle of Sadness".