Il cantante Kendji Girac ricoverato a Bordeaux

Un ex vincitore della versione francese di "The Voice" è ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito al petto. Il cantante Kendji Girac è stato infatti trovato ferito dopo che la polizia è stata chiamata in un campo nomadi a, sulla costa sud-occidentale della Francia. Girac è stato ricoverato in un ospedale di Bordeaux, ma secondo le fonti, la sua vita non è in pericolo. Francia, il cantante Kendji Girac in gravi condizioni dopo sparatoria a Biscarrosse