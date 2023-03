Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio per “Delta”: «Abbiamo affrontato il nostro punto di ebollizione»

EMBED





Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi. Il film di Michele Vannucci arriva in sala dal 23 marzo. (Servizio a cura di Eva Carducci)