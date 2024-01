Detox dopo le feste, la tisana naturale per sentirsi più leggeri

Ecco alcuni rimedi naturali per contrastare gli stravizi alimentari durante le festività attraverso due tisane detox. La prima utilizza tarassaco, bardana e stecca di cannella. La seconda, mirando alla riduzione degli sprechi, suggerisce di utilizzare gli scarti del carciofo e la scorza del limone per una tisana detossinante. Entrambe le ricette sono presentate come soluzioni rapide e accessibili per favorire la depurazione dell'organismo.