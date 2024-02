Cos'è la pericardite? Quali sono i sintomi?

La pericardite è l'infiammazione del pericardio, la membrana che circonda il cuore . Può manifestarsi con dolore al petto, febbre lieve, tosse e sensazione di stanchezza. La durata dei sintomi varia a seconda che la condizione sia acuta, sub-acuta, ricorrente o cronica. Il trattamento può includere farmaci antinfiammatori o antibiotici in caso di infezione, e in situazioni gravi può essere necessario il ricovero ospedaliero. La miocardite, che è l'infiammazione del muscolo cardiaco stesso, differisce dalla pericardite principalmente per le cause, che includono infezioni virali e patologie autoimmuni, e per la necessità di ricovero ospedaliero per monitoraggio e prevenzione delle complicazioni.