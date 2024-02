Regionali Sardegna, Lollobrigida: «Non credo che gli scontri a Pisa abbiano influito»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2024 "Non credo che i fatti di Pisa abbiano influito sulle elezioni sarde. Abbiamo ringraziato il Presidente Mattarella per gli insulti e le intimidazioni verbali rivolte alla premier Meloni, come anche per l'auspicio a calmierare gli animi e affinché tutti possano manifestare in Italia. Ma credo che sia cose condivise da tutti i cittadini che vogliono vivere in una società civile come previsto dalla nostra Costituzione" ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa "Relazione sull'attività dell'Agrifish e iniziative del Masaf per il mondo agricolo e della pesca" tenutasi presso il ministero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev