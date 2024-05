Meloni: “Anche questo Primo Maggio diamo risposte concrete ai lavoratori”

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 "1.º maggio, festa dei lavoratori. Anche quest'anno abbiamo scelto di celebrare questa giornata così importante nell'unico modo che conosciamo, cioè dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli italiani che ogni giorno si rimboccano le maniche e con il proprio lavoro contribuiscono alla ricchezza della nostra nazione. Abbiamo approvato un decreto che ci permetterà di aggiungere a tutte queste misure un altro provvedimento, un provvedimento grazie al quale a gennaio 2025 potremo erogare un'indennità di 100€ per le famiglie monoreddito dei lavoratori dipendenti, ovvero quelle famiglie nelle quali c'è un unico reddito con almeno un figlio a carico e con un reddito complessivo non superiore ai 28.000€ l'anno", le parole di Giorgia Meloni in videomessaggio per il Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev