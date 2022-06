Regina Elisabetta, ritratti digitali a Stonehenge in vista del Giubileo di Platino. Sondaggio: monarca alle stelle, giù Harry e Meghan

Due simboli della solidità storica dell'Inghilterra: otto ritratti della Regina Elisabetta, 96 anni di cui 70 con la corona, sono stati "dipinti" con proiettori laser sui dolmen megalitici di Stonehenge che hanno almeno 5mila anni. Uno spettacolo suggestivo che si è avvalso delle stesse tecniche usate, ad esempio, per "colorare" i marmi dell'Ara Pacis a Roma. L'iniziativa, in vista delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, è dell'English Heritage che protegge e valorizza edifici e scenari della Gran Bretagna. Da quel che è trapelato, la Regina ha gradito questo omaggio e così anche i suoi sudditi: del resto Stonehenge, forse un osservatorio astronomico, forse una tomba, forse un tempio, rappresenta letteralmente una pietra miliare della storia nazionale, un luogo che va visitato almeno una volta nella vita, meglio all'alba.

We've brought two British icons together to mark the #PlatinumJubilee! 👑



We’ve projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge. Each picture is from a different decade of The Queen’s reign. pic.twitter.com/bnJZeONKXe