Premierato, Meloni: Questa battaglia per me è un rischio, ma sono convinta della bontà della riforma

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Sono sicura della bontà della riforma, dal mio punto di vista la sto facendo per chiunque arrivi domani. Io non ho questo problemi oggi, questo è un Governo stabile. E’ un rischio per me fare questa riforma. Ma avendo la possibilità di cambaire le cose, se io non lo facessi non sarei in pace con la mia coscienza. Penso che questa riforma potrà essere usata da chiunque in positivo" lo ha detto la premier Meloni, intervenendo all'evento 'La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato', che si è tenuto nella Sala della Regina alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev