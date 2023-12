Superbonus, Fratoianni (Avs): «Non si possono fare accordi coi cittadini per poi cambiarli in corsa»

"Questa spaccatura sul superbonus rivela l'ipocrisia di fondo del dibattito. La misura può essere cambiata, si può dicustere dell'efficacia. Ma quasi tutte le forze che oggi chiedono di abolirlo, in questi anni lo hanno approvato o prorogato. E' una grande ipocrisia. E poi è anche una cattiva abitudine della politica italiana: fare accordi coi cittadini per poi cambiarli in corso. Si può essere convinti che il superbonus è un errore, ma non si possono promettere cose ai cittadini per poi cambiare le cose. Perché chi resta a terra sono cittadini e imprese" lo ha detto Nicola Fratoianni , deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine del flash mob organizzata davanti a Palazzo Chigi dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), contro l'emendamento Costa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev