Roccella ai contestatori: "Donne che non decidono del loro corpo è problema comune"

“Ragazzi ma noi siamo d’accordo, nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. È per questo che siamo qui, perché le donne oggi non decidono sul proprio corpo, non decidono fino in fondo e liberamente se avere figli. Abbiamo questo problema”, ha risposto la ministra Roccella dal palco degli Stati Generali della Natalità ai contestatori che le hanno rivolto cori e fischi in sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev