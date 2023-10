«Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni , a «L'Italia vincente - Un anno di risultati», in corso a Roma.