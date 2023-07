Elly Schlein a Giorgia Meloni: «Non si governa contro italiani ma per gli italiani»

La segretaria del Pd: "L'Italia è una e indivisibile"

Napoli, 15 lug. (askanews) - "A Giorgia Meloni vorrei dire una cosa da qui: non si governa contro gli italiani, ma si governa per gli italiani, non si governo contro il Sud, ma si governa per il Sud. Per Pasquale di 14 anni che viene da un contesto difficile, per l'Italia tutta intera, che è una e indivisibile". A dirlo è la segretaria del PD Elly Schlein durante il suo intervento ad un iniziativa del partito a Napoli.