La morte di Raisi, Giorgia Meloni e gli equilibri Ue, la morte della 26enne a Roma. Il videocommento di Alessandro Barbano

Domande su temi di attualità al direttore Alessandro Barbano . Oggi politica internazionale e cronaca. Non si può non partire dall' Iran e dalla morte del presidente Raisi . Poi gli equilibri europei con Giorgia Meloni tra prova elettorale e la ricerca di nuove maggioranze. Infine la cronaca romana : la vicenda della 26enne trovata morta in una villa di Ciampino dopo una serata a base di cocaina con il suo capoufficio.