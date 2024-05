Domande su temi di attualità al direttore Alessandro Barbano. Dall'intervista al ministro della Pubblica Amministrazione sulle promozioni non più solo per concorso, ma decise dai dirigenti, al commento sulle vicine elezioni europee ed amministrative, passando per l'aggressione ad un tassista romano nel giorno della protesta per le strade del centro della Capitale.

Statali, Zangrillo: «Promozioni non più solo per concorso, decise dai dirigenti»