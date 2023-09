Ue, l’ironia di Salvini: «Cosa penso dell’incarico a Draghi? Non penso»

(LaPresse) «Cosa penso del ruolo affidato a Draghi da von der Leyen? Non penso» risponde sorridendo il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini uscendo dalla sede dell’Associazione della Stampa estera in Italia. Il segretario leghista incalzato dai cronisti ha poi risposto prima di salire in macchina: «Buona fortuna» riferendosi all’incarico europeo in tema di tema concorrenza europea affidato all’ex presidente del Consiglio.

