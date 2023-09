Migranti, Piantedosi: «Aumentata capacità accoglienza minori soli»

Per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono in fase di allestimento ulteriori strutture «nelle province di Caltanissetta, Crotone e Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative urgenti in merito alla situazione dei minori stranieri non accompagnati e al potenziamento del sistema di accoglienza e integrazione, anche con riferimento ai criteri di riparto sul territorio nazionale. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

