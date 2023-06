"Brigate della cittadinanza", è bufera per le parole di Beppe Grillo

È bufera per le parole pronunciate ieri da Beppe Grillo durante la manifestazione organizzata a Roma dal Movimento Cinque Stelle per protestare contro il lavoro precario. "Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite", ha detto il Garante pentastellato alla folla dal palco. "Grillo uomo senza coscienza e senza idee", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Invocare passamontagna e violenza in piazza è gravissimo e rischioso, oltreché indegno", attacca il leader di Azione Carlo Calenda. Anche il Pd si dissocia, ma Giuseppe Conte respinge le critiche dicendo: "È un ridicolo coro di indignazione".