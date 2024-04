Aborto, Giorgia Meloni: «Non voglio modificare la legge 194»

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 "L'emendamento presentato ricalca il testo della legge 194. Io non la voglio modificare, si stanno ribadendo concetti della legge 194. Va bene o non va bene la legge 194? Quelli che la vogliono modificare stanno a sinistra. Non non abbiamo mai proposto di modificare la legge 194. Va garantita una scelta libera e ben informata" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con la stampa dopo la riunione del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev