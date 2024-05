Una tempesta solare di livello 5 ha causato un'imponente aurora boreale. Secondo il Centro NOAA, le tempeste potrebbero persistere nel weekend. Potenziali problemi riguardano GPS, reti elettriche, velivoli spaziali, satelliti e tecnologie. L'aurora boreale sarà visibile in molte parti del mondo Aurora boreale in Italia, come è possibile? Perché la vediamo (e perché è rosa): il fenomeno