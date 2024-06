Medioriente: parte primo carico aiuti dell’operazione Food for Gaza

Il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani ha annunciato i risultati dell’iniziativa Food for Gaza e presentato il primo carico di aiuti raccolti per la popolazione di Gaza. “Con questa iniziativa abbiamo ribadito l’impegno del Governo italiano di fronte all’emergenza umanitaria nella Striscia: lavoriamo affinché gli aiuti arrivino prima possibile”, ha commentato Tajani, durante la conferenza stampa nei magazzini della Coldiretti a Nepi, in provincia di Viterbo. Poi ha evidenziato come l’iniziativa abbia l’obiettivo di portare un aiuto concreto per la sicurezza alimentare e per la salute dei civili palestinesi.