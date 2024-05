Saman Abbas, la madre arrestata in Pakistan

(LaPresse) Arrestata in Pakistan Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas. La 51enne, che si trovava in un villaggio ai confini con il Kashmir, era stata condannata insieme al marito all'ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia. Condannato a 14 anni, invece, lo zio Danish Hasnain. Saman era scomparsa da Novellara il 1° maggio 2021; il suo corpo era stato trovato un anno e mezzo dopo. Sulla donna, latitante da quel giorno, pendeva un mandato di cattura internazionale. Secondo i giudici, i genitori di Saman l’hanno “letteralmente accompagnata a morire“, e non si esclude che a ucciderla materialmente sia stata proprio la madre.