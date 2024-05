Heysel, a 39 anni dalla tragedia una canzone per ricordare le vittime

Una canzone per ricordare la tragedia dell' Heysel , lo stadio di Bruxelles in cui il 29 maggio 1985, durante la finale ditra Juventus e Liverpool, a causa degli incidenti causati dagli hooligans inglesi, persero la vita 39 persone, oltre a centinaia di feriti. Per il 39esimo anniversario i Ribelli d'Indastria, band rock di Torino, hanno pubblicato '+39', che è la prima canzone dedicata alle vittime dell'Heysel. «Per scrivere il testo abbiamo ascoltato la testimonianza di chi c'era - spiegano i Ribelli d'Indastria - Ci siamo fatti raccontare tutta la giornata da un ragazzo che era là. E abbiamo voluto mettere in musica situazioni e emozioni». La canzone è divisa in tre parti: l'euforia della partenza dei tifosi la mattina, il caos nel pomeriggio e la tragedia della sera. «Abbiamo voluto fare questa canzone - affermano i Ribelli d'Indastria - perché tra monumenti e documentari non c'era nulla di musicale su quella maledetta sera. Quel 29 maggio è una ferita che c'è e va raccontata. Per non dimenticare le vittime dell'Heysel e per tramandarne il ricordo. La musica è immortale». Il video ufficiale della canzone +39 è su Youtube ed è in bianco e nero, come per richiamare la storia e la squadra torinese.