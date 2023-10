Von der Leyen: Hamas terrorista e anche il popolo palestinese soffre per questo

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 ottobre 2023 "Israele ha il diritto all’autodifesa in linea con il diritto internazionale. Hamas è un terrorista e anche il popolo palestinese soffre di questo terrorismo. E dobbiamo sostenerli. E non c'è contraddizione. Invece, aggiungendo solidarietà a Israele e agendo in base ai bisogni umanitari del popolo palestinese. Ho visitato Israele molte volte nella mia vita, ma questa volta ho visto una nazione profondamente scioccata", le parole di Ursula von der Leyen al Parlamento Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev