Mattarella a partenza Race for the Cure: "Grazie a Komen per questa iniziativa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2024 "Un augurio per chi partecipa, un ringraziamento alla Fondazione Komen per questa iniziativa, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno,", le parole di Mattarella alla partenza della corsa benefica Race for the cure. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev